موعد تقديم السيد البدوي أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد

أكدت مصادر من داخل الحملة الانتخابية للدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، أنه سيتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة الحزب، الاثنين المقبل.

وأوضح المصدر، أن البرنامج الإنتخابي للمرشح السيد البدوي سيتم الإعلان عنه بالتفاصيل خلال الساعات القادمة.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة إدارة انتخابات حزب الوفد غدًَا السبت، في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الحزب، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رقم (54) لسنة 2025، بإعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، في ضوء اعتذار عدد من أعضاء اللجنة السابقة، واستنادًا إلى لائحة النظام الأساسي للحزب

اقرأ أيضاً:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

بعد إزالة 110 أكشاك.. محافظ القاهرة: استمرار الحملة على الأكشاك غير المرخصة