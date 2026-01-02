منظمة حقوقية تعلن مقتل 10 متظاهرين في إيران

(د ب أ)

أفادت منظمة "هنجاو" لحقوق الإنسان التي تغطي التطورات وانتهاكات حقوق الإنسان في محافظة كردستان الإيرانية وكذلك في جميع أنحاء إيران ، اليوم الجمعة، بمقتل 10 أشخاص على الأقل خلال مظاهرات في إيران ضد نظام الحكم في البلاد، فيما دخلت المظاهرات يومها السادس.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من النرويج مقرا لها والتي تحتفظ بشبكة من الاتصالات في إيران، إنها تأكدت من هويات 10 أشخاص ولديها علم باعتقال 80 آخرين.

واندلعت المظاهرات الحالية في إيران نتيجة الانخفاض المفاجئ في قيمة العملة المحلية يوم الأحد الماضي.

وشهد غرب البلاد أعمال شغب عنيفة أمس الخميس.

وأفاد شهود عيان بانتشار قوات الأمن بشكل مكثف، وقالوا إنها انتقلت إلى المدن وتمركزت عند محاور النقل الحيوية.

إلا أن المشاهد الدرامية واشتباكات الشوارع بين المتظاهرين وقوات الأمن تركزت بشكل أساسي في المناطق الريفية.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم المشاركين في المظاهرات، قائلا إن الولايات المتحدة ستوفر لهم الحماية من أي أعمال عنف.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "إذا أطلقت إيران النار وقتلت المتظاهرين السلميين بعنف، وهو ما اعتادت عليه، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لإنقاذهم."

وأضاف ترامب: "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك"، تاركا الأمر مفتوحا بشأن ما ينوي القيام به على وجه التحديد.