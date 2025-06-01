بن غفير: لقد أضعنا ما يكفي من الفرص وحان الوقت لقتل وهزيمة حماس

وكالات



قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه بعد رفض حركة حماس مجددا مقترح الصفقة المقدم من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لم يعد هناك أي مبرر لأحد لمواصلة هذا الترهل في غزة



وأضاف "بن غفير"، في تصريحات صحفية "لقد أضعنا ما يكفي من الفرص وحان الوقت للتدخل بكل قوتنا للتدمير والقتل وهزيمة حماس".



أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت سابق من اليوم السبت، أنها قدّمت ردها على المقترح الأخير الذي طرحه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وذلك عبر الوسطاء، عقب جولة من المشاورات الوطنية.



ونقلت وكالة "رويترز" عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قوله إن رد حماس على المقترح الأمريكي المتعلق بصفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة "غير مقبول تمامًا" و"يمثل خطوة إلى الوراء".



وأكد ويتكوف على ضرورة أن توافق حركة حماس على الإطار المقترح من قبل الولايات المتحدة باعتباره أساسًا لانطلاق محادثات التقارب، مشيرًا إلى إمكانية بدء هذه المحادثات فورًا خلال الأسبوع المقبل.