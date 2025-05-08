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باكستان: أسقطنا طائرة درون هندية بالقرب من قاعدة بحرية في لاهور

09:27 ص الخميس 08 مايو 2025

إسقاط طائرات درون

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لاهور- (أب)

قالت الشرطة ومسؤولون أمنيون إن نظام الدفاع الجوي في باكستان أسقط طائرة درون هندية بالقرب من قاعدة بحرية في مدينة لاهور بشرق البلاد.

ولم يتضح ما إذا كانت طائرة الدرون مسلحة.

وقال مسؤول الشرطة المحلية محمد رضوان إنه تم إسقاط طائرة درون بالقرب من منطقة والتان السكنية في لاهور، والتي تضم أيضا منشآت عسكرية. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إسقاط طائرتين درون آخرين في مدن أخرى بإقليم البنجاب، الذي تعد لاهور عاصمته.

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