بينها فستان أحمر قصير .. 20 صورة لإطلالات مي عمر في الفترة الأخيرة

تواصل الفنانة مي عمر مشاركة جمهورها ومتابعيها صورًا من جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخرًا.

ويعرض موقع "مصراوي" 20 صورة لأبرز الإطلالات التي خطفت بها مي عمر الأنظار، والتي تنوعت بين الجريئة والبسيطة.

يُذكر أن آخر ظهور للفنانة مي عمر كان خلال حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض، حيث تألقت بفستان طويل باللون الأبيض اللامع.

كما كشفت منصة "شاهد" قبل يومين عن البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "الست موناليزا"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

