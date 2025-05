مسؤول فرنسي: باكستان أسقطت طائرة رافال واحدة بينما يدرس المسؤولون الخسائر الإضافية المحتملة

وكالات

قال مسؤول استخباراتي فرنسي رفيع المستوى لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم، إن باكستان أسقطت طائرة مقاتلة من طراز رافال تابعة للقوات الجوية الهندية، فيما تعد تلك هي المرة الأولى التي تُفقد فيها إحدى الطائرات الحربية الفرنسية المتطورة في القتال.

وزعمت باكستان في وقت سابق اليوم أنها أسقطت خمس طائرات تابعة للقوات الجوية الهندية ردًا على الضربات الهندية، بما في ذلك ثلاث طائرات رافال، فيما لم يرد المسؤولون الهنود على هذا الادعاء حتى الآن.

وقال المسؤول الفرنسي لشبكة "سي إن إن"، إن السلطات الفرنسية تبحث ما إذا كانت باكستان أسقطت أكثر من طائرة رافال خلال الليل.

وتظهر الصور الملتقطة لأجزاء من طائرة تحطمت في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية علامة شركة تصنيع فرنسية، لكن الخبراء قالوا إنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الجزء جاء من طائرة رافال.

ولم يعلق الجيش الفرنسي رسميا على الحادث.

CONFIRMED: One of the three Indian Rafale jets Pakistan claimed to have downed is now confirmed.

Wreckage bearing serial number BS-001 was found in Bathinda, verifying the Pakistani claim.

This was India’s first Dassault Rafale EH fighter jet. pic.twitter.com/xXrfhTtIUq

— Clash Report (@clashreport) May 7, 2025