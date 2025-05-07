القسام: أوقعنا قوة صهيونية بين قتيل وجريح بخان يونس جنوبي غزة

وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أوقعت قوة صهيونية بين قتيل وجريح في تفجير حقل ألغام شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وقصف المكان بقذائف "هاون".

وقالت القسام، إنها رصدت سحب آلية مدمرة وهبوط مروحيات للإخلاء في موقع استهداف القوة الصهيونية شرق خان يونس.

وقبل يومين، أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب في خان يونس تمكنت خلاله من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها.

وأوضحت القسام، أنها اشتبكت مع القوة الإسرائيلية من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاش، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، مؤكدة أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتين وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" قرب السياج الفاصل شرق خان يونس.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الكتائب تنفيذ كمين مركب من 3 عمليات في رفح جنوبي قطاع غزة.

وتقع اشتباكات شبه يومية بين المقاومة الفلسطينية وأفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أن أعلن الأخير استئناف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة يوم 18 مارس الماضي، منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يناير الماضي.