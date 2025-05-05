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إعلام عبري: إلقاء 48 قنبلة في الهجوم على اليمن

08:18 م الإثنين 05 مايو 2025

غارات على اليمن- أرشيفية

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وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر أمني قوله، إن تم إلقاء 48 قنبلة خلال الهجوم على اليمن، وميناء الحديدة تعرض لضربة قاسية.

وأضاف المسؤول، أن إسرائيل وأمريكا نفذتا هجمات مشتركة على أهداف باليمن تركزت على ميناء الحديدة.

كانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، قالت إن عدوان أمريكي إسرائيلي يستهدف بـ6 غارات ميناء الحديدة غربي اليمن.

وأضافت وسائل الإعلام، أن العدوان يستهدف مديرية باجل في الحديدة.

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