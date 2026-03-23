كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء الى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً .

وتوقعت الأرصاد تكون فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومناطق من محافظة البحر الأحمر وقد تغزر مساءً على (السلوم -مطروح ) على فترات متقطعة.

