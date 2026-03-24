استكمال محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس في المعادي اليوم

تستكمل المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة تدعى "م. ش"، داخل إحدى مواصلات النقل العام.

تفاصيل محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس في المعادي

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الشاكية تعمل موظفة بإحدى الشركات، وأقرت بتعرضها للتحرش اللفظي والملاحقة أثناء خروجها من مقر عملها بدائرة قسم شرطة المقطم، قبل أن يستقل المتهم ذات أتوبيس النقل العام الذي كانت تستقله.

وأضافت الشاكية أنها قامت بتصوير الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ونشرها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للنجدة، الأمر الذي ساهم في سرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهم، ما أسفر عن تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، قبل عرضه على جهات التحقيق المختصة.

