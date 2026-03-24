مسؤول باكستاني: محادثات إيرانية أمريكية في إسلام آباد الأسبوع المقبل

كتب : وكالات

01:03 ص 24/03/2026

إيران وأمريكا

قال مسؤول باكستاني لوكالة رويترز، إنه من المتوقع أن يلتقي جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بمسؤولين إيرانيين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد هذا الأسبوع.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، استعداد إسلام آباد "التام" لاستضافة محادثات تجمع بين إيران والولايات المتحدة، بهدف إنهاء حالة "التوتر المتصاعد" في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية، طاهر حسين أندرابي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن": "إذا وافق الطرفان، فإن باكستان مستعدة دائما لتكون منصة لهذا الحوار"، وذلك في محاولة لتهدئة الأوضاع تزامنا مع دخول الهجوم "الأمريكي الإسرائيلي" على إيران أسبوعه الثالث.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لشبكة "سي إن إن"، بأن المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي أثمرت عن "اتفاق مبدئي مكون من 15 نقطة".

فيديو قد يعجبك



بعد انضمامه للمرة الأولى.. التوأم يستقبلان هيثم حسن بمعسكر الفراعنة
بعد انضمامه للمرة الأولى.. التوأم يستقبلان هيثم حسن بمعسكر الفراعنة
توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح
توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح

قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"
قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"
"رفض جلوسه أمام بيته".. اعترافات عامل متهم بإنهاء حياة مسن بالدويقة
"رفض جلوسه أمام بيته".. اعترافات عامل متهم بإنهاء حياة مسن بالدويقة
كواليس ليلة "المهزة".. كيف تسبب صاروخ اعتراض أمريكي في إصابة عشرات البحرينيين؟
كواليس ليلة "المهزة".. كيف تسبب صاروخ اعتراض أمريكي في إصابة عشرات البحرينيين؟

