قال مسؤول باكستاني لوكالة رويترز، إنه من المتوقع أن يلتقي جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بمسؤولين إيرانيين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد هذا الأسبوع.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، استعداد إسلام آباد "التام" لاستضافة محادثات تجمع بين إيران والولايات المتحدة، بهدف إنهاء حالة "التوتر المتصاعد" في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية، طاهر حسين أندرابي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن": "إذا وافق الطرفان، فإن باكستان مستعدة دائما لتكون منصة لهذا الحوار"، وذلك في محاولة لتهدئة الأوضاع تزامنا مع دخول الهجوم "الأمريكي الإسرائيلي" على إيران أسبوعه الثالث.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لشبكة "سي إن إن"، بأن المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي أثمرت عن "اتفاق مبدئي مكون من 15 نقطة".