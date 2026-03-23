"رفض جلوسه أمام بيته".. اعترافات عامل متهم بإنهاء حياة مسن بالدويقة

أدلى المتهم، بقتل مسن والشروع في قتل شقيقه بمنشأه ناصر باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أن الخلاف بدأ عندما رفض المجني عليه جلوسه أمام العقار محل سكنه، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت سريعًا إلى مشاجرة.

وأضاف المتهم أنه فقد السيطرة على أعصابه خلال المشادة، فقام باستخراج سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته، وتعدى به على المجني عليه وشقيقه، مسددًا لهما عدة ضربات، ما أسفر عن إصابة المسن بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، وإصابة شقيقه بجروح متفرقة.

تفاصيل إنهاء حياة مسن في الدويقة

وأكد المتهم أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه، وإنما تعدى عليه في لحظة غضب.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل العمد والشروع في قتل شقيق المجني عليه، كما أمرت بتشريح جثمان المتوفى لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على أداة الجريمة.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمنطقة الدويقة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات نشوب مشادة بين المجني عليه وشقيقه، وبين المتهم وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

