أمريكا: دفع ألف دولار للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعودون طواعية إلى بلادهم

(أ ب)

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها سوف تدفع ألف دولار للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الذين يعودون طواعية إلى بلادهم، حيث تمضي قدما في خطتها للترحيل الجماعي للمهاجرين في البلاد.

وقالت وزارة الأمن الداخلي اليوم الاثنين إنها ستدفع أيضا تكلفة المساعدة في السفر، وإن الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق "سي بي بي هوم" لإبلاغ الحكومة أنهم يخططون للعودة إلى ديارهم سيتم "تخفيض أولوياتهم" للاحتجاز والإبعاد من جانب مسؤولي إنفاذ قانون الهجرة.

وقد جعل الرئيس دونالد ترامب تطبيق قانون الهجرة محور حملته الانتخابية، إلا أن هذه الجهود مكلفة وتتطلب موارد ضخمة.

وتضغط الإدارة الجمهورية على الكونجرس لتخصيص زيادة هائلة في الموارد، لكنها أيضا تدفع بقوة المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، للرحيل الطوعي.