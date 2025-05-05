سوريا: إطلاق سراح دفعة جديدة من الموقوفين بريف دمشق

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الإثنين، إطلاق سراح دفعة ثالثة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقتا صحنايا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق.



ونقلت وكالة "سانا" عن مسؤول في منطقة داريا أن الإفراج يشمل الأشخاص الذين لم يثبت تورطهم في سفك الدماء، مؤكدًا أن العمل جارٍ على إطلاق سراح جميع الموقوفين ممن لم يشاركوا في أعمال العنف.



وتأتي هذه الخطوة في سياق ما وصفته الجهات الرسمية بجهود "تعزيز الاستقرار وتهدئة الأوضاع" في المناطق التي شهدت توترًا أمنيًا في الآونة الأخيرة.



ولم تعلن السلطات عن عدد الأشخاص المفرج عنهم أو توقيت الإفراجات المقبلة، وسط مطالبات من الأهالي بالكشف عن مصير جميع المعتقلين وفتح تحقيق شفاف في ملابسات الأحداث الأخيرة.