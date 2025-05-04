جدار غباري.. عاصفة ترابية كبيرة تجتاح الرس السعودية (فيديو)

(وكالات)

اجتاحت عاصفة ترابية هائلة محافظة الرس وسط المملكة العربية السعودية، مُخلفة سحابة كثيفة من الغبار حجبت الرؤية وأثارت الرعب بين السكان، وسط تحذيرات رسمية من تداعياتها على السلامة العامة وحركة النقل.

عاصفة #الرس الغبارية الكثيفة يوم أمس السبت ٥ ذوالقعدة ١٤٤٦ #القصيم

عضو المجموعة تركي الشلاحي pic.twitter.com/TEAF4vQINl — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 4, 2025

ووصف شهود عيان العاصفة بـ"الجدار الغباري"، حيث بدت ككتلة ضخمة تتحرك بسرعة نحو المنطقة، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توثيق اللحظة، حيث انتشرت مقاطع فيديو تُظهر تقدم العاصفة بشكل مباغت ومهيب.

من جانبه أوضح الخبير المناخي السعودي د. عبدالله المسند، عبر منصة "إكس" أن ما شهدته المنطقة يُعد من الظواهر النادرة المرتبطة بالرياح الهابطة الناتجة عن السحب الركامية، حيث تنخفض كتل هوائية باردة من الغيوم إلى سطح الأرض بسرعة، ثم ترتطم به وتندفع أفقيًا محملة بالغبار نحو المناطق المحيطة.

وبحسب المسند، قد يتجاوز ارتفاع هذه الجدران الغبارية 2000 متر، وتصل سرعة الرياح المصاحبة لها إلى 100 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها تهديدًا مباشرًا لوسائل النقل الجوي والبري، خصوصًا مع تدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل حاد.

#برنامج_صباح_المملكة | موجات الغبار ودرجات الحرارة القادمة، التفاصيل مع د. عبدالله المسند - أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا.#إذاعة_الرياض pic.twitter.com/QNPxZ6d4nF — إذاعة الرياض (@Riyadh_Radio) May 4, 2025

وفي السياق نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات عاجلة لخمس مناطق بينها القصيم، داعيًا المواطنين إلى تجنّب التنقل غير الضروري أثناء العاصفة، والبقاء في أماكن مغلقة قدر الإمكان لتفادي التعرض لمخاطر الغبار الكثيف.