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سقوط طائرة صغيرة فوق منزل في ألمانيا ومقتل شخصين

03:39 م السبت 31 مايو 2025

الشرطة الألمانية

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وكالات

قالت الشرطة الألمانية، إن طائرة صغيرة تحطمت فوق شرفة مبنى سكني في غرب ألمانيا يوم السبت، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وقع الحادث في مدينة كورشنبرويش، بالقرب من مدينة مونشنغلادباخ، وليس بعيدًا عن الحدود الهولندية.

واصطدمت الطائرة بشرفة المبنى، واندلع حريق في المكان.

وذكرت الشرطة أن شخصين لقيا حتفهما، ويُرجح أن أحدهما هو قائد الطائرة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الشخص الآخر على متن الطائرة أم كان على الأرض.

ولم تكن هناك معلومات فورية عن سبب الحادث.

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الشرطة الألمانية سقوط طائرة ألمانيا
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