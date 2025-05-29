مسؤولون أمريكيون: نقترب من التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق شامل يمكن إبرامه خلال الاجتماع المقبل.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن الاجتماع المقبل بين الولايات المتحدة وإيران من المرجح أن يعقد في الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تمسكه بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، مؤكدا عدم سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية.

وقال بزشكيان، إن الشروط الأساسية للاتفاق النووي الذي تأمل واشنطن التوصل إليه مع طهران هي نفسها القوانين الدولية، لذا يمكن وفق قوانين أي دولة إجراء أبحاث علمية ومتخصصة في مجال تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية سلميا.