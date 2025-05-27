ما مغزى زيارة الملك تشارلز والملكة كاميلا لكندا الآن؟

(بي بي سي)

وصل الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا إلى كندا، في زيارة تهدف إلى التأكيد على سيادة كندا في مواجهة توترات مع الولايات المتحدة.

وبدأت الزيارة التي تستمر يومين، الاثنين، باحتفالات ضخمة تضمنت مراسم استقبال للملك والملكة في المطار، وإسقاط الملك تشارلز لقرص لعبة الهوكي، وحفل رمزي لغرس شجرة.

ويأتي ذلك عشية يوم مهم، يوم الثلاثاء، إذ يلقي الملك، خطاب العرش، الذي سيحدد أولويات الحكومة وأهدافها أمام البرلمان.

ولم يلقِ أي ملك، خطاب العرش في كندا منذ عام 1977، ما يجعل هذه الزيارة الملكية مناسبة نادرة.

وقال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني في بيان يوم الاثنين، إن "الزيارة الملكية تذكير بالرابط الذي يجمع كندا بالتاج الملكي – رابط تشكّل عبر الأجيال، وتَكوَّن من خلال تاريخ مشترك، ويرتكز على قيم مشتركة".

وفيما يلي نظرة على الأنشطة التي قاما بها الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في أوتاوا حتى الآن.

وحط الملك والملكة في أوتاوا قرابة الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي (17:15 بتوقيت غرينتش). وكان في استقبالهما عناصر من الشرطة الملكية الكندية والقوات المسلحة الكندية.

وكان في انتظارهما على المدرج، رئيس الوزراء كارني وزوجته ديانا فوكس كارني، والحاكم العام لكندا ماري سيمون، وغيرهم من كبار الشخصيات. كما كان في استقبال الملك والملكة أيضاً زعماء السكان الأصليين في البلاد.

وارتدى الملك ربطة عنق منقوشة باللون الأحمر الداكن، بينما اختارت الملكة طقماً وردياً فاتحاً من تصميم مصمم بريطاني.

وارتدت الملكة بروش من الألماس على شكل ورقة شجرة القيقب، أهداه الملك جورج السادس للملكة إليزابيث، الملكة الأم، في عام 1939 قبل جولتهما الملكية الأولى إلى كندا.

وهو البروش نفسه الذي انتقل إلى الملكة إليزابيث الثانية، وأعير إلى أفراد العائلة المالكة الآخرين من بينهم أميرة ويلز، كاثرين.

وكان كارني قد وجه دعوة إلى الملك تشارلز في وقت سابق من هذا العام، وأعلن عن الزيارة بعد وقت قصير من فوز حزبه الليبرالي بالانتخابات العامة في كندا في أبريل/نيسان الماضي.

وتأتي الزيارة، وسط حرب تجارية تواجهها كندا مع جارتها وحليفتها الاقتصادية الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مراراً، إن كندا ستكون في حال أفضل لو أصبحت الولاية الأمريكية الـ51.

وفي المطار، قُدّمت للملكة كاميلا باقة زهور، ووجه طلاب مدارس من مقاطعتي أونتاريو وكيبيك التحية للملك والملكة.

ويلتحق بعض الأطفال الذين حضروا مراسم الاستقبال، ببرنامج دوق إدنبرة، وهو برنامج عالمي لتنمية الشباب أطلقه الأمير فيليب الراحل، والد الملك تشارلز، في عام 1956.

وبعد استقبالهما في المطار، توجه الملك والملكة إلى حديقة لانسداون، وسط أوتاوا، حيث التقيا بمحبين ومجموعات من المجتمع المحلي ومزارعين وبائعين.

شارك الملك في حفل إسقاط قرص لعبة الهوكي في الشارع.

وشارك الملك والملكة لاحقاً في حفل غرس أشجار في قاعة ريدو، المقر الرسمي للحاكم العام لكندا.

وزراعة الأشجار التذكارية في قاعة ريدو تقليد بدأ عام 1906، وهو يرمز إلى الصداقة والتعاون بين الدول.

ويمثل احتفال يوم الاثنين، الشجرة الخامسة التي يزرعها الملك في كندا، والثانية مع الملكة كاميلا.

وقاما بزراعة شجرة الزان الزرقاء، وهي شجرة صغيرة متساقطة الأوراق موطنها أمريكا الشمالية، وتشتهر بأوراقها الخريفية الزاهية.

وبعدها، عقد الملك لقاءات خاصة مع الحاكم العام الكندي ماري سيمون، ورئيس الوزراء الكندي، مارك كارني.

وأنهى الملك والملكة نشاطاتهما ليوم الاثنين، ومن المقرر أن يتوجه الملك تشارلز صباح الثلاثاء، إلى مجلس الشيوخ الكندي، حيث سيلقي خطاب العرش.