نقل الرئيس البرازيلي إلى المستشفى



وكالات

قالت مصادر طبية في البرازيل، إن رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، دخل المستشفى لفترة قصيرة الاثنين بعد تشخيص التهاب الأذن الداخلية لديه.

وأشار المستشفى السوري اللبناني في ساو باولو، إلى أن الرئيس دخل المستشفى بعد شعوره بالدوار، وخضع للفحوصات واختبار الدم.

وأكد أن نتائج الفحوصات كانت تتجاوب مع معايير الحالة الطبيعية، وقد عاد لولا دا سيلفا إلى مقره الرئاسي، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا البالغ 79 عاما من العمر قد واجه بعض المشاكل الصحية في الفترة الأخيرة، حيث أصيب جراء حادث سقوطه في حمام مقره في أكتوبر الماضي.

وفي ديسمبر خضع الرئيس البرازيلي لعملية جراحية ناجحة عقب نقله إلى المستشفى بعد إصابته بصداع ناتج عن نزيف في الدماغ، يعتقد أنه كان مرتبطا بحادث سقوطه المذكور.