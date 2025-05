الشرطة البريطانية تكشف هوية المتهم في حادث دهس جماهير ليفربول

القاهرة-مصراوي

أعلنت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على المتهم في واقعة حادث دهس جماهير ليفربول أثناء احتفالهم بالدوري الإنجليزي.

وقالت الشرطة البريطانية، أنها ألقت القبض على رجل أبيض يبلغ من العمر 53 عامًا من منطقة ليفربول.

وأفادت تقارير بريطانية أن سيارة اندفعت نحو حشد من مشجعي ليفربول أثناء احتفالهم بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وسط تواجد مكثف لفرق الطوارئ في موقع الحادث.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان قولهم إن سائق السيارة "تعمد دهس الجماهير" في وسط مدينة ليفربول مساء اليوم. وقد أعلنت الشرطة القبض على رجل في موقع الحادث، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول دوافعه.

It’s happening again.

Male driver arrested after driving through the crowd at Liverpool city centre.

pic.twitter.com/h0q0lcH2nh

— Spitfire (@DogRightGirl) May 26, 2025