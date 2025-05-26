إيران عن المفاوضات النووية: لا اتفاقات مؤقتة مع واشنطن

(وكالات)

جددت طهران، اليوم الاثنين، تأكيدها على تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي السلمي، نافية في الوقت ذاته وجود أي مفاوضات بشأن اتفاقات مؤقتة مع الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن بلاده "لن تقدم أي تنازلات" في ما يتعلق بالتخصيب، واصفًا إياه بأنه "عنصر لا يتجزأ من البرنامج النووي الإيراني السلمي". وأردف بقوله: "لن نبدي أي مرونة في هذا الشأن، ولن نُضيع الوقت في مفاوضات عقيمة لا تفضي إلى نتائج عادلة".

ونفى بقائي بشكل قاطع ما تردد في بعض التقارير الإعلامية الغربية حول وجود محادثات بشأن "اتفاق مؤقت" يشمل تجميدًا للتخصيب لمدة ثلاث سنوات. وقال إن تلك المزاعم "عارية عن الصحة تمامًا"، مؤكدًا أن لا شيء من هذا قيد البحث حاليًا.

وكشف أن سلطنة عمان لا تزال تلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، إلا أن موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات لم يتحددا بعد، موضحًا أن "الجانب العُماني سيتولى الإعلان عن أي تقدم في هذا الشأن".

وفي رده على التقارير الأوروبية التي أعربت عن قلقها من "طول أمد" المحادثات النووية، شدد بقائي على أن هذه التقارير "مفبركة ولا أساس لها من الصحة"، داعيًا الدول الأوروبية إلى "تبني موقف بنّاء وأكثر توازنًا" خلال المفاوضات.

وقال إن بلاده لا تزال منفتحة على التفاوض مع الأطراف الأوروبية، وإن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة"، لكنه شدد على أن طهران لن تدخل في حوار "يُبنى على ضغوط أو شروط مسبقة".

وفي ما يتعلق بعلاقة إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى استمرار التعاون الفني مع الوكالة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا قائمًا بين الجانبين.

وأعلن أن نائب رئيس الوكالة سيقوم بزيارة إلى طهران خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود تعزيز التعاون التقني وبحث سبل تسوية النقاط الخلافية، في خطوة قد تمهد الطريق لإحياء المفاوضات النووية المتعثرة.

