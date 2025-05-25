تل أبيب - (د ب أ)

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقالة أعضاء لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية، المسؤولة عن الموافقة على التعيينات الحكومية العليا أو رفضها، بحسب ما أوردته "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

وقالت مصادر للصحيفة الإسرائيلية، إن نتنياهو أمر بإقالة معظم أعضاء اللجنة الذين تم تعيينهم من قِبل حكومة بينيت-لابيد، وإنه سيسعى قريبا إلى تعيين ممثلين جدد من اختياره.

ويأتي هذا بعدما رفضت محكمة العدل العليا قرار الحكومة بشأن عملية تعيين مفوض الخدمة المدنية قبل نحو أسبوعين.