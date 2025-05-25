إعلان

نتنياهو يُقصي إرث المعارضة من مفوضية الخدمة المدنية

10:04 ص الأحد 25 مايو 2025

نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تل أبيب - (د ب أ)

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقالة أعضاء لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية، المسؤولة عن الموافقة على التعيينات الحكومية العليا أو رفضها، بحسب ما أوردته "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

وقالت مصادر للصحيفة الإسرائيلية، إن نتنياهو أمر بإقالة معظم أعضاء اللجنة الذين تم تعيينهم من قِبل حكومة بينيت-لابيد، وإنه سيسعى قريبا إلى تعيين ممثلين جدد من اختياره.

ويأتي هذا بعدما رفضت محكمة العدل العليا قرار الحكومة بشأن عملية تعيين مفوض الخدمة المدنية قبل نحو أسبوعين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو مفوضية الخدمة المدنية التعيينات الحكومية العليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان