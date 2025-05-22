بسبب إغلاق المدارس.. الأونروا: 800 طالب فلسطيني بلا تعليم

القدس - (د ب أ)



أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الخميس ، بأن ما يقرب من 800 طفل صاروا خارج المدرسة بعد إغلاق القوات الإسرائيلية ست مدارس للأونروا في القدس الشرقية.



وقالت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن "ما يقرب من 800 طفل صاروا خارج المدرسة منذ الثامن مايو الجاري ، بعد إغلاق القوات الإسرائيلية ستة مدارس للأونروا في القدس الشرقية".



وأضافت أن "مدارس الأونروا هذه هي مبان محرمة للأمم المتحدة" ، مشددة على ضرورة أن تستمر مدارس الأونروا مفتوحة لحماية جيل كامل من الأطفال.



وأكدت الأونروا ضرورة دعم حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم.





