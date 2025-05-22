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بسبب إغلاق المدارس.. الأونروا: 800 طالب فلسطيني بلا تعليم

12:23 م الخميس 22 مايو 2025

الأمم المتحدة

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القدس - (د ب أ)


أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الخميس ، بأن ما يقرب من 800 طفل صاروا خارج المدرسة بعد إغلاق القوات الإسرائيلية ست مدارس للأونروا في القدس الشرقية.


وقالت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن "ما يقرب من 800 طفل صاروا خارج المدرسة منذ الثامن مايو الجاري ، بعد إغلاق القوات الإسرائيلية ستة مدارس للأونروا في القدس الشرقية".


وأضافت أن "مدارس الأونروا هذه هي مبان محرمة للأمم المتحدة" ، مشددة على ضرورة أن تستمر مدارس الأونروا مفتوحة لحماية جيل كامل من الأطفال.


وأكدت الأونروا ضرورة دعم حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم.


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الأمم المتحدة إغلاق المدارس الأونروا
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