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ترامب لقادة أوروبيين: بوتين ليس مستعدًا لإنهاء الحرب لاعتقاده أنه منتصر

10:11 ص الخميس 22 مايو 2025

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وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ قادة أوروبيين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدا لإنهاء الحرب في أوكرانيا لأنه يعتقد أنه منتصر.

وأوضحت المصادر، أن الاتصال ضم الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأكد مصدر مطلع، أن ترامب بدا مترددا بشأن دور الولايات المتحدة في النزاع الروسي الأوكراني، كما اعترض على إصرار الزعماء الأوروبيين بشأن وقف إطلاق نار غير مشروط.


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ترامب الرئيس الأمريكي بوتين
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