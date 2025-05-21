الخارجية الإسرائيلية: بريطانيا ترتكب مع أوروبا خطأ جسيمًا

وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها، إن "بريطانيا قالت أمورًا لا تقبلها إسرائيل وإنها ترتكب مع أوروبا خطأ جسيمًا".

وفي الفترة الأخيرة، صعدت بريطانيا من ضغوطها على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وفي تحول دبلوماسي لافت، أعلنت المملكة المتحدة، أمس الثلاثاء، تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن.

كما فرضت لندن عقوبات جديدة على 3 مستوطنين إسرائيليين و4 منظمات مرتبطة بالعنف الاستيطاني في الضفة الغربية.

ووصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها "غير مبررة أخلاقيًا"، مشيرًا إلى أن الحصار المفروض على القطاع أدى إلى أزمة إنسانية حادة.

كما أصدرت بريطانيا بيانًا مشتركًا مع فرنسا وكندا، هددت فيه باتخاذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل الهجوم العسكري في غزة وترفع قيود الإمدادات الإنسانية.

وكل هذه الخطوات جاءت احتجاجًا على التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية.