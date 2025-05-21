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تسرب كيميائي في مصنع يتسبب في إعلان الطوارئ بولاية تكساس

07:32 ص الأربعاء 21 مايو 2025

تسرب كيميائي

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وكالات

اضطر آلاف الأمريكيين للبحث عن ملجأ بسبب تسرب غاز الكلور في منشأة صناعية تابعة لشركة "أولين" في جنوب ولاية تكساس.

وأمرت السلطات المحلية بـ"البقاء في الملاجئ" حتى انتهاء حالة الطوارئ.

وأفادت الشرطة المحلية بـ"انبعاث كلور من المستوى الثالث من حيث الخطورة"، مما يعني أن سحابة الغاز تجاوزت حدود المصنع، بحسب روسيا اليوم.

وبحسب التقارير الأولية، ربما أصيب عدة أشخاص داخل المنشأة، لكن هذه المعلومات لم تؤكد بعد.

وتعد شركة "أولين"، التي وقع التسرب في منشأتها، من أكبر منتجي وموزعي المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك والمنظفات والورق.

كما تشتهر بأنها أحد أكبر مصنعي الذخائر في الولايات المتحدة.

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