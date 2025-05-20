كتبت - داليا الظنيني:

أكد حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، والقيادي بالحركة المدنية، أنه من قراءته في اجتهادات كبار الكتاب والفلاسفة والمفكرين، لفهم طبيعة الجماعة الصهيونية العدوانية وأساطيرها المؤسسة، وجد أن إسرائيل تسعى لتطبيق ما يسمى بـ"الشرق الأوسط الجديد".

وأضاف "صباحي" في برنامجه "في الإمكان" على شاشة قناة "الميادين"، أن وهم الشرق الأوسط الجديد، بدأ من فرض الاحتلال الهيمنة منخفضة التكاليف لتوقيع سلام مجاني مع الحكّام لا مع الشعوب، مشيرًا إلى أن السعودية درّة التاج المستهدَفة، للتوقيع على الاتفاقيات الإبراهيمية، لكنّ موقفها الرسمي واضح: "لا حظيرة إبراهام قبل إقامة دولة فلسطينية".

وأكد حمدين أن المشروع الصهيوني لا يستهدف الأمّة العربية فقط، بل يمسّ مصالح إيران وتركيا أيضا، لافتًا إلى أن مواجهة هذا الخطر يستدعي تحرّكاً مشتركاً، وتأسيس علاقة تقوم على التنافس والتعاون، شرط أن تمتلك الأمة العربية.

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