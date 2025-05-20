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البرلمان الإسباني يصوت في مقترح يحظر بيع الأسلحة لإسرائيل

04:06 م الثلاثاء 20 مايو 2025

البرلمان الإسباني

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وكالات

ذكرت مصادر رسمية للجزيرة أن نواب الحزب الإسباني الحاكم يصوتون اليوم لصالح النظر في مقترح يحظر بيع الأسلحة لإسرائيل.

كان زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير جولان، انتقد الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أنها مليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم وهي عاجزة وتشكل خطرا على وجود إسرائيل.

ويوم أمس دعا جولان إلى إنقاذ إسرائيل من الحكومة الحالية بات "ضرورة ملحة".

وبحسب جولان، فإن إسرائيل تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها، مضيفا أن المنطقة تتقدم إلى الأمام، في حين تظل إسرائيل عالقة وتتحمل وحدها التبعات.

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البرلمان الإسباني نواب الحزب الإسباني الحاكم حظر بيع الأسلحة لإسرائيل
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