نتنياهو يغادر جلسة محاكمته مبكرًا بسبب "ظروف أمنية طارئة"

(وكالات)

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، قاعة المحكمة في تل أبيب قبل انتهاء الجلسة التي كان من المقرر أن يدلي خلالها بشهادته ضمن قضايا فساد تلاحقه منذ سنوات.

وأبلغ نتنياهو، هيئة المحكمة بأنه مضطر للمغادرة "لظروف طارئة تتعلق بشؤون الدولة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وخلال تصريحاته القصيرة أمام القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمن، أوضح نتنياهو أنه سيتعين عليه كذلك تقليص مدة شهادته في جلسة اليوم التالي، مرجعًا ذلك إلى "مسائل أمنية طارئة"، في إشارة لعدم إمكانية تخصيص وقت كافٍ للمثول أمام المحكمة.

من جانبها، ناشدت القاضية فريدمان-فيلدمن رئيس الوزراء بضرورة تنسيق التزاماته الرسمية مع جدول المحكمة "قدر الإمكان"، لتفادي أي تعارض مستقبلي قد يعيق سير العدالة.

وبرر نتنياهو، قراره بمغادرة المحكمة بالقول: "أعداء إسرائيل لا يتعاونون كثيرًا في هذا الشأن"، ما فُسّر على أنه تبرير لاستحالة التوفيق بين الدور الحكومي والواجب القضائي في ظروف أمنية غير مستقرة.