فشل إطلاق قمر صناعي هندي لرصد الأرض بسبب خلل فني

نيودلهي - (أ ب)

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن مهمة وكالة الفضاء الهندية لإطلاق قمر اصطناعي جديد لرصد الأرض إلى المدار الجوي أخفقت بعدما واجهت مركبة الإطلاق مشكلة فنية خلال المرحلة الثالثة من الرحلة.

وجرى إطلاق القمر الاصطناعي لرصد الأرض EOS-09 على متن مركبة الإطلاق PSLV-C61 من مركز الفضاء في سريهاريكوتا جنوبي الهند صباح اليوم الأحد.

وقال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، في. نارايانان، "خلال المرحلة الثالثة... حدث انخفاض في ضغط غرفة المحرك، وبالتالي لم يكن بالإمكان إتمام المهمة بنجاح ".

وتنشط الهند في مجال أبحاث الفضاء منذ ستينيات القرن الماضي، وقامت بإطلاق أقمار اصطناعية لصالحها ولصالح دول أخرى، ونجحت في وضع أحدها في مدار حول كوكب المريخ في عام ٢٠١٤.

وبعد محاولة فاشلة للهبوط على سطح القمر في عام ٢٠١٩، أصبحت الهند في عام ٢٠٢٣ أول دولة تهبط بمركبة فضائية قرب القطب الجنوبي للقمر في رحلة تاريخية إلى منطقة غير مستكشفة يعتقد العلماء أنها يمكن أن تحتوي على احتياطيات من المياه المتجمدة. ووصفت هذه المهمة بأنها انتصار تكنولوجي لأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.