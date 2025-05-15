"أسود المنطار".. مشاهد لكمين نفّذته المقاومة بغزة في أبريل الماضي

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مقطع فيديو لكمين "أسود المنطار" الذي نفّذه مقاتلوها يوم 25 أبريل الماضي في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كتائب القسام - الشجاعية #شاهد.. كمين "أسود المنطار" والذي استهدف جنود وآليات العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ 25-04-2025 #طوفان_الأقصى https://t.co/z5lOBbIhGo pic.twitter.com/RxgE2o2F0y — . (@Yaz8719c) May 15, 2025

وكانت كتائب عز الدين القسام، أعلنت أن مقاتليها أوقعوا "أفراد قوة صهيونية خاصة بين قتيل وجريح بعد استهدافهم بالقذائف والرشاشات في الشجاعية بقطاع غزة".

وكانت القسام، قالت إن مقاتليها يخوضون معارك وينفذون كمائن محكمة ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من بلدة بيت حانون شمالًا حتى مدينة رفح جنوبًا.

وذكر المتحدث باسم القسام، أبو عبيدة، في منشور على منصة "تلجرام"، أن "مقاتلي الكتائب مازالوا يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتله محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها".

ومن جانبها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

كما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 3 جنود أحدهم جروحه خطرة، إثر إطلاق قذيفة "آر بي جي" نحوهم في حي تل السلطان برفح جنوبي غزة.