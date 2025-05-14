ترامب: لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال القمة الخليجية الأمريكية التي تُعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض، "لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله، وبإمكان الرئيس ورئيس الوزراء بناء دولة مستقرة تعيش بسلام".

وأكد ترمب، أنه يجب الإفراج عن كل الأسرى في قطاع غزة، والعمل من أجل إحلال السلام بدعم من قادة في هذه القاعة، مضيفًا"نريد مستقبلًا آمنًا وكريمًا لشعب غزة لكن لا يمكن تحقيق ذلك بوجود قادة يغتصبون ويعذبون الأبرياء"، وفق

وافتتح ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أعمال القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها العاصمة الرياض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة جديدة نحو تعزيز التنسيق بين واشنطن ودول الخليج.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الأمير محمد بن سلمان على أن انعقاد هذه القمة يجسّد التزامًا مشتركًا بتطوير علاقات التعاون والعمل الجماعي، في سبيل دعم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة التي تشهد تحديات متصاعدة.

وقال ولي العهد إن القمة تمثل منصة مهمة لتوحيد الجهود في مواجهة القضايا الإقليمية والدولية، معربًا عن أمله في أن تُسفر المباحثات عن نتائج ملموسة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية والرخاء المشترك لدول الخليج وشعوبها.

كما أشار إلى أن "اللقاء يؤكد استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في ظل المتغيرات المتسارعة التي تتطلب المزيد من التنسيق والتفاهم لضمان الأمن والسلم في المنطقة".