زعيم كوريا الشمالية: المهمة الأولى للقوات المسلحة الاستعداد الكامل للحرب



وكالات

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على تدريبات تكتيكية مشتركة للوحدات الخاصة.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي في كلمة ألقاها: "أن المهمة الأولى للقوات المسلحة الاستعداد الكامل للحرب".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية بكوريا الشمالية، إن الجيش أجرى التدريبات التكتيكية المشتركة للعمليات الخاصة وعرض إطلاق الذخيرة لوحدات الدبابات في اليوم السابق 13 مايو.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "قواتنا المسلحة الثورية تتولى الآن المسؤولية على عدة جبهات، لكن جبهة التحالف الطبقية المناهضة للإمبريالية هي الأهم، وإن الاستعداد الكامل للحرب هو المهمة الأكثر أهمية".

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية جنودا كوريين شماليين وهم يرتدون بدلات التمويه ويشغلون طائرات مسيرة إضافة إلى صور أخرى من التدريبات، وفقا لروسيا اليوم.

وقبل أيام أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على تدريبات مشتركة لإطلاق صواريخ مدفعية بعيدة المدى ونوع جديد من الصواريخ الباليستية التكتيكية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن المناورات كانت تهدف إلى تعريف الوحدات العسكرية بعمليات الأسلحة، كما أن اختبار إطلاق النار تحقق من موثوقية نظام القيادة والتعبئة للرد السريع في حالة نشوب أزمة نووية.