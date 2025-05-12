تحمل طفلها وتدير البيت الأبيض.. صورة لكارولين ليفيت تثير تفاعلًا واسعًا

القاهرة- مصراوي:

أثارت صورة تم تداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة تفاعلًا كبيرًا، بعدما ظهرت فيها كارولين ليفيت، أصغر سكرتيرة صحفية في تاريخ البيت الأبيض، وهي تمارس عملها بينما تحتضن طفلها الرضيع.

الصورة التي نشرتها مارجو مارتن، كبيرة مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة "إكس"، وثّقت لحظة بدت فيها ليفيت، البالغة من العمر 27 عامًا، تكتب على جهاز الكمبيوتر بيدها اليمنى، بينما تحمل طفلها، البالغ من العمر 9 أشهر، على يدها اليسرى. وقد تجاوزت المشاهدات 3.2 مليون، وسط تفاعل واسع من مستخدمي المنصات.

Walked in to @PressSec typing with one hand, and feeding her son with the other 💙



Super Mom! pic.twitter.com/UOMkHj5mV8 — Margo Martin (@MargoMartin47) May 8, 2025

وكتبت مارتن معلقة: "دخلت إلى مكتب السكرتيرة الصحفية، وهي تكتب بيد وتطعم ابنها بالأخرى. أم رائعة". وقد لاقت الصورة إشادة كبيرة من المتابعين الذين وصفوها بأنها "تجسيد ملهم لتوازن المرأة بين العمل والأمومة"، معتبرين أن ليفيت تمثل رمزًا جديدًا للمرأة العاملة في مواقع السلطة.

وعلق أحد المستخدمين قائلًا: "القوة الداخلية التي تتمتع بها النساء أمر لا يُصدق"، فيما كتب آخر: "لا بد أن كثيرين قد انهاروا أمام مثل هذا التحدي". وقد سلطت الصورة الضوء أيضًا على بساطة مكتب ليفيت، الذي احتوى على صورة شخصية لها مع الرئيس ترامب، ما أضفى طابعًا إنسانيًا وواقعيًا على المشهد.

الجدير بالذكر أن ليفيت كانت قد عادت إلى عملها بعد فترة وجيزة من ولادة طفلها، في أعقاب محاولة اغتيال شهدها البيت الأبيض، ما ضاعف من اهتمام المتابعين بتفاصيل عودتها السريعة ومثابرتها المهنية.