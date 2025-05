تحمل طفلها وتدير البيت الأبيض.. صورة لكارولين ليفيت تثير تفاعلًا واسعًا

القاهرة- مصراوي:

أثارت صورة تم تداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة تفاعلًا كبيرًا، بعدما ظهرت فيها كارولين ليفيت، أصغر سكرتيرة صحفية في تاريخ البيت الأبيض، وهي تمارس عملها بينما تحتضن طفلها الرضيع.

الصورة التي نشرتها مارجو مارتن، كبيرة مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة "إكس"، وثّقت لحظة بدت فيها ليفيت، البالغة من العمر 27 عامًا، تكتب على جهاز الكمبيوتر بيدها اليمنى، بينما تحمل طفلها، البالغ من العمر 9 أشهر، على يدها اليسرى. وقد تجاوزت المشاهدات 3.2 مليون، وسط تفاعل واسع من مستخدمي المنصات.

Walked in to @PressSec typing with one hand, and feeding her son with the other 💙



Super Mom! pic.twitter.com/UOMkHj5mV8