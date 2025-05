وداع حار.. ماكرون يثير تفاعلاً واسعاً بفيديو عناق زيلينسكي

وكالات

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو جمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من العاصمة الأوكرانية كييف، أرفقه بتعليق عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) قال فيه: "اعتمد علينا، صديقي".

وجاء نشر الفيديو عقب اجتماع عُقد في كييف يوم السبت، حضره كل من الرئيس الفرنسي ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث بحث القادة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وسبل دعم كييف.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، مقترحًا عقدها في إسطنبول في 15 مايو الجاري، وقال في خطاب متلفز الأحد: "رغم كل شيء، نقترح على سلطات كييف استئناف المحادثات التي توقفت في نهاية عام 2022، ونود أن نبدأ فورًا يوم الخميس المقبل".

وأضاف بوتين أنه سيناقش هذا الطرح مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن إسطنبول كانت قد استضافت جولات سابقة من هذه المفاوضات.

