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روسيا: إيقاف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا شرط للهدنة

11:47 ص السبت 10 مايو 2025

الكرملين

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موسكو- (د ب أ)

قال الكرملين اليوم السبت، إن روسيا تريد أن توقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمدادات الأسلحة لكييف كشرط مسبق لعقد هدنة تستمر شهرا في حرب أوكرانيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه زعماء أربع دول أوروبية إلى كييف، ويتوقع أن يلتقوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة مع قناة أيه.بي.سي. الأمريكية، أنه إذا لم يحدث ذلك، "فسوف تشكل الهدنة ميزة لأوكرانيا".

وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا سوف تستخدم الهدنة لمواصلة "تعبئتها الكاملة" وإرسال قوات جديدة إلى الجبهة لتدريب الأفراد الجدد وإعطاء المقاتلين الحاليين راحة.

وتساءل المتحدث الروسي: "لماذا يجب أن نمنح أوكرانيا هذه الميزة؟"، مشيرا إلى أن بلاده تحرز تقدما في هجومها بأوكرانيا.

وأعرب بيسكوف عن أمله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يواصل استخدام نفوذه في أوكرانيا ومساعدة موسكو على الضغط على كييف في المباحثات.

غير أنه أكد أن أوكرانيا "تحاول التهرب من المفاوضات".

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الكرملين روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي فولوديمير زيلينسكي
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