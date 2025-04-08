مناوشات بجلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في التماس ضد إقالة رئيس الشاباك

وكالات

قرر قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية استئناف جلسة النظر في التماس ضد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، دون جمهور، وذلك بعد تعليقها لفترة من الوقت عقب مناوشات وصراخ داخل القاعة.

وقبل قليل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس المحكمة العليا يوقف جلسة النظر في التماس ضد إقالة بار، بسبب مناوشات بالقاعة.

ونقلت القناة عن رئيس المحكمة العليا قوله، إنه "لا توجد محكمة في العالم توافق على إدارة جلسة على هذا النحو".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الشاباك السابق يورام كوهن وقادة أجهزة أمنية سابقون يصلون المحكمة لدعم رونين بار.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد بدأت، اليوم الثلاثاء، النظر في الالتماسات الُمقدمة ضد قرار الحكومة في مارس الماضي بإقالة رونين بار، بسبب "انعدام الثقة"، بحسب وكالة فرانس برس "أ.ف.ب".

وتعقد المحكمة العليا الجلسة للنظر في 8 التماسات تقدم بها رؤساء أحزاب المعارضة وحركة جودة الحكم وجهات قانونية وحقوقية عدة ضد قرار إقالة بار.

وتطالب الالتماسات بإلغاء قرار إقالة بار لوجود تعارض في المصالح من جهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية التحقيقات التي يجريها جهاز الشاباك مع مستشاريه في قضية الأموال القطرية.





