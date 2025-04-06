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وسط أكوام القمامة وانتشار الفئران.. «برمنغهام» تحت الحصار بسبب إضراب عمال النظافة

03:15 م الأحد 06 أبريل 2025

برمنغهام تحت الحصار بسبب إضراب عمال النظافة

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كتب- محمد جعفر:

في مشهد أشبه بأفلام الكوارث، تغرق برمنغهام، ثاني أكبر مدينة في بريطانيا، تحت أكوام من القمامة بسبب إضراب عمال النظافة عن العمل، فالسكان البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة اعتادوا دائمًا على رؤية الشوارع نظيفة ومُرتبة، قبل أن يحاطوا الآن بأكوام من النفايات المتعفنة، في ظل تصاعد الأزمة بين عمال النظافة ومجلس المدينة.

بدأ الإضراب عندما قرر مجلس مدينة برمنغهام إلغاء بعض الأدوار الوظيفية في صفوف عمال النظافة، ما أدى إلى خفض رواتب البعض منهم بما يصل إلى 8000 جنيه إسترليني سنويًا، وفقًا لنقابة "يونايت" التي تمثل العمال.

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ويرى العمال في هذا القرار مساسًا بحقوقهم ومصدر رزقهم، ما دفعهم إلى تصعيد الاحتجاجات وصولًا إلى الإضراب غير المحدود، في حين يُصر المجلس على أنه قدم بدائل وظيفية وفرصًا للتدريب.

تحولت بعض شوارع المدينة إلى ساحات من قمامة، بعد توقف خدمات جمعها، حيث تراكمت النفايات بارتفاع يصل إلى مترين في بعض المناطق، هذا إضافًة إلى الفئران التي وجدت في هذه الفوضى بيئة مثالية للتكاثر، وزيادة أحجامها بشكل مخيف حسب ما أوضح سكان بعض الأحياء.

واصطف مئات السكان في طوابير طويلة أمام نقاط التجميع المؤقتة في محاولة للتخلص من النفايات المتراكمة أمام المنازل، حيث امتد أحد تلك الطوابير لمسافة ميل كامل (1600 متر تقريبًا)، يوم الجمعة الماضي، في مشهد يعكس حجم الأزمة الكبيرة التي تتعرض لها المدينة الإنجليزية.

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ومع محاولات المجلس الاستعانة بعمال نظافة مؤقتين، اعترض المتظاهرون طريق الشاحنات ومنعوها من مغادرة المستودعات، ما زاد من حدة الأزمة التي تشهدها المدينة.

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أكوام القمامة إضراب عمال النظافة الفئران
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