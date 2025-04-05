رفضًا لسياسات ترامب.. آلاف المتظاهرين الأمريكيين: لقد أيقظوا العملاق النائم

وكالات

في مشهد يعكس تنامي الاستياء الشعبي من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرج الآلاف في مسيرات ضخمة في العاصمة واشنطن ومدن كبرى، تنديداً بما وصفوه بـ"تفكيك الديمقراطية الأمريكية".

وخلال التظاهرة، عبّرت جاين إلين ساومس، 66 عاما، واحدة من المشاركات في المسيرة، عن خيبة أملها العميقة لما تشهده البلاد من تغييرات تمس جوهر القيم الديمقراطية. وبزيّها التنكري كشخصية "أم الطبيعة"، المحاطة بأوراق اللبلاب وتحمل مجسّما لكوكب الأرض، قالت ساومس: "من المؤلم أن نرى الضوابط والتوازنات تنهار، من البيئة إلى الحقوق الفردية".

لم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة واشنطن، بل امتدت إلى عواصم عالمية مثل باريس، روما ولندن، في مشهد تضامني عالمي نادر.

ويُعرف التحالف الذي يقف خلف هذه التحركات باسم "هاندز أوف!"، ويضم عدّة مجموعات يسارية مثل "موف أون" و"مسيرة النساء"، وقد نظم فعاليات متزامنة في أكثر من ألف مدينة وبلدة أمريكية.

ورفض المحتجون ما وصفوه بـ"أكبر عملية استيلاء على السلطة في التاريخ الحديث"، متهمين ترامب بقيادتها بمساعدة من مستشاره إيلون ماسك و"نخبة المليارديرات".

تحركات الإدارة الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك تقليص دور الحكومة، فرض القيم المحافظة، وتصعيد التوترات التجارية مع الحلفاء، دفعت بأسواق المال نحو الهبوط وأثارت مخاوف اقتصادية متزايدة.

وفي بيان نشره موقع "إنديفيزبل"، حذر النشطاء فيه من "هجوم منسّق على أسس الديمقراطية والاقتصاد والحقوق المدنية، ينفذه ترامب بدعم من الكونجرس".

كذلك، امتد القلق أيضا إلى صفوف الحزب الديمقراطي، الذي يعاني من قلة النفوذ في الكونجرس، حيث يبدو عاجزا عن وقف هذا الزحف السياسي المحافظ.

وفي مشهد رمزي، احتشد أكثر من 5000 شخص قرب البيت الأبيض، حيث قال الناشط البارز جرايلان هاجلر، 71 عاماً، أمام الحشود: "لقد أيقظوا العملاق النائم.. ولن نصمت بعد اليوم".

وكان من المرتقب أن يُلقي النائب الديمقراطي جيمي راسكين كلمة في المسيرة، غير أن الفعالية تزامنت مع حراك تضامني مع القضية الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن الأرقام الأولية للمشاركين في مظاهرات السبت لا تضاهي الزخم الذي شهدته احتجاجات 2016 عقب فوز ترامب، فإنها تبقى مؤشرا على تصاعد الغضب الشعبي، في وقت تُظهر فيه استطلاعات الرأي تراجعا غير مسبوق في شعبية الرئيس الجمهوري.

لكن، وفي تحد لكل هذا الرفض، قال ترامب خلال تصريح مقتضب يوم الجمعة: "سياساتي لن تتغير أبداً"، الأمر الذي يؤكد تمسكه بخطاه المتشدد، وسط تجاهل تام لموجة الاحتجاجات.