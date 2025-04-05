المكسيك تؤكد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في البلاد لطفلة 3 أعوام

مكسيكو سيتي- (أ ب)

قال مسؤولو الصحة في المكسيك يوم الجمعة إن طفلة (3 أعوام) من ولاية دورانجو غرب البلاد هي أول حالة إصابة بشرية مؤكدة بإنفلونزا الطيور في المكسيك.

وتنتشر الإنفلونزا من نوع "ايه اتش 5 ان 1" من خلال الحيوانات وبعض البشر في الولايات المتحدة. وكان هناك 70 حالة في البلاد منذ العام الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن الباحثين والدراسات تشير إلى أن هناك احتمالا في أن يكون العدد أكبر من ذلك.

وفي المكسيك، ترقد الطفلة في حالة خطيرة في مستشفى في توريون في ولاية كواهويلا المجاورة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في بيان يوم الجمعة. وقالت إنها تلقت العلاج في البداية بأدوية مضادة للإنفلونزا.

ولم يتضح كيف أصيبت الطفلة بالفيروس. وأوضح البيان أن المحققين يفحصون طيورا برية في محيط منزل الطفلة.

وقالت وزارة الصحة إن الخطر على السكان بشكل عام من الفيروس يعتبر منخفضا.