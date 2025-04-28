إعلام إسرائيلي: الجيش يعاني نقصًا بالآلاف

وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلًا عن ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي، أن المؤسسة العسكرية تواجه نقصًا كبيرًا في عدد الجنود، يُقدر بالآلاف، في ظل حالة من التململ داخل الصفوف بسبب قرارات تمديد الخدمة الإلزامية.

وأفادت الصحيفة بأن قرار تمديد الخدمة الإلزامية لمدة أربعة أشهر إضافية فرض العديد من التحديات على الجيش، وأدى إلى تراجع في دوافع الجنود ومعنوياتهم، وفق شهادات من داخل الجيش.

وأشار التقرير إلى أن الأمر الأخير بتمديد الخدمة أضر بشكل كبير بحافز الجنود، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على الأداء العملياتي للقوات في ظل الظروف الأمنية الراهنة.