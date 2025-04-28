إعلان

إعلام إسرائيلي: الجيش يعاني نقصًا بالآلاف

10:11 ص الإثنين 28 أبريل 2025

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلًا عن ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي، أن المؤسسة العسكرية تواجه نقصًا كبيرًا في عدد الجنود، يُقدر بالآلاف، في ظل حالة من التململ داخل الصفوف بسبب قرارات تمديد الخدمة الإلزامية.

وأفادت الصحيفة بأن قرار تمديد الخدمة الإلزامية لمدة أربعة أشهر إضافية فرض العديد من التحديات على الجيش، وأدى إلى تراجع في دوافع الجنود ومعنوياتهم، وفق شهادات من داخل الجيش.

وأشار التقرير إلى أن الأمر الأخير بتمديد الخدمة أضر بشكل كبير بحافز الجنود، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على الأداء العملياتي للقوات في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي غزة قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان