مسؤولون إسرائيليون: نحن أقرب إلى توسيع العملية بغزة أكثر من التوصل لاتفاق

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الأحد، إن إسرائيل أقرب إلى توسيع العملية في غزة أكثر من التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مصادر خاصة لقناة العربية، أن إسرائيل رفضت طلب الهدنة المؤقتة التي تم تداولها في الأيام الأخيرة، حيث شددت على ضرورة حسم ملف سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس قبل أي حديث عن وقف التصعيد.

وفي ذات السياق، أفادت المصادر بأن الوسطاء يواصلون محاولاتهم لإقناع الأطراف المعنية بإقرار هدنة مؤقتة في قطاع غزة، في حال تعثر المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق شامل.

من جهة أخرى، كشفت المصادر عن أن القاهرة طالبت حركة حماس بتقديم ملف كامل حول مصير الرهائن في بداية مايو المقبل، كشرط أساسي للتوصل إلى اتفاق حول الهدنة.

وأوضحت المصادر أن حماس أبلغت الوسطاء الدوليين بضرورة وقف التصعيد بشكل فوري لضمان سلامة الرهائن.

وتستمر المشاورات، وذلك بعد زيارة وفد حركة حماس إلى القاهرة حيث تركزت المناقشات بين حماس والوسطاء على إمكانية إبرام صفقة شاملة تشمل جميع الملفات العالقة، بما في ذلك القضايا الإنسانية والعسكرية.