أبو عبيدة: ما زال مجاهدونا يخوضون معارك بطولية

وكالات

قال أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن عناصر الكتائب يواصلون خوض مواجهات وصفها بـ"البطولية"، وينفذون كمائن محكمة ضد القوات الإسرائيلية.

وأكد أبو عبيدة أن مقاتلي القسام يواصلون التصدي للهجمات عبر تشكيلات قتالية وكمائن دفاعية، مشددًا على جاهزيتهم الكاملة للمواجهة، وعلى تمسكهم بخيار "الثبات حتى النصر أو الشهادة".

وأضاف أن ما وصفها بـ"بطولات المجاهدين" المنتشرة من بيت حانون شمال قطاع غزة وحتى رفح جنوبه، تمثل - بحسب تعبيره - "مفخرة ومعجزة عسكرية، ودليلًا على وعي شباب الأمة وقواها الحية".