اعتقال مسلح متهم بقتل اثنين في "عمل انتقامي" في ألمانيا

(د ب أ)

اعتقلت الشرطة الألمانية المسلح المشتبه في ارتكابه جريمة قتل مزدوجة مطلع الأسبوع الجاري في بلدة قرب فرانكفورت.

وصدرت مذكرة توقيف بحق مواطن تركي28 عاما بتهمة القتل وهو رهن الاحتجاز بعد أن سلم نفسه أمس الأربعاء، بعد عمليات تفتيش واسعة النطاق.

وعثر على الضحيتين وهما - ابن ووالد زوجة، وكلاهما من تركيا أيضا - مصابين بطلقات نارية أمام مبنى سكني في باد نوهايم بعد ظهر السبت الماضي.

وقد لقيا حتفهما في مكان الحادث، رغم محاولات إنقاذهما.

ويعتقد المحققون أنه تم تنفيذ جريمة القتل انتقاما لجريمة قتل وقعت عام 2021 في تركيا.

ويعتقد أن أحد أقارب الضحيتين قتل والد المسلح المعتقل، ووصفت الشرطة الحادث الذي وقع في باد نوهايم بأنه "عمل انتقامي".

وتم اعتقال اثنين من أشقاء المسلح يوم الأحد الماضي، حيث اتهما بتسهيل عملية القتل.