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النار اقتربت من محطة نووية.. حرائق غابات ضخمة في نيوجيرسي الأمريكية

07:59 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

حريق غابات

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وكالات

تسبب حريق غابات في ولاية نيوجيرسي بشمال شرق الولايات المتحدة، في إجلاء آلاف السكان وإغلاق جزء من طريق سريع رئيسي.

فيما أصبح موقع محطة نووية سابقة في المنطقة المهددة، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت خدمة حرائق الغابات بالولاية مساء الثلاثاء أن الحريق امتد إلى مساحة تقارب 34 كيلومترا مربعا، ويهدد أكثر من 1300 مبنى.

ولم يتم حتى الآن سوى احتواء حوالي 10% من مساحة الحريق.

وحسب السلطات، فقد انقطعت الكهرباء عن معظم مناطق ناحية بارنيغيت، ولا يزال نحو 25 ألف مستهلك بلا كهرباء.

وصدر أمر إخلاء إلزامي لعدد غير محدد من المباني في بلدة لاسي، وتم فتح ملاجئ في كنيسة ومدرسة ثانوية.

وحسب تقارير، فقد تم إغلاق طريق "جاردن ستيت باركواي"، أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في الولاية، بين بلدتي بارنيغيت ولاسي.

وتقترب النيران من موقع محطة "أويستر كريك" Oyster Creek النووية السابقة التي أغلقت عام 2018، لكن "الوقود المستهلك" ما زال موجودا في الموقع، وقد تم الإبلاغ عن حريق صغير تم إخماده مساء الثلاثاء، حسب مسؤولين.

وتقع المحطة النووية السابقة في إحدى المناطق التي تخضع حاليا لإخلاء إلزامي من قبل خدمة حرائق غابات نيو جيرسي.

وأكدت السلطات أنه قد تم تصميم وتشييد جميع المباني في موقع "أويستر كريك" بطريقة تجعلها قادرة على مقاومة الحريق.

وحتى اللحظة، لم ترد تقارير عن أي إصابات، بينما لا تزال أسباب اندلاع الحريق قيد التحقيق، مع استمرار جهود فرق الإطفاء لاحتواء النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية.

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