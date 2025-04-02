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فيديو.. فيضانات مدمرة تجتاح باروس اليونانية وتحذيرات للمواطنين: ابقوا بالمنازل

01:01 م الأربعاء 02 أبريل 2025

علم اليونان

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(وكالات)

شهدت جزيرة باروس اليونانية، فيضانات مدمرة نتيجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة، حيث غمرت المياه شوارع مدينة ناوسا، مما أدى إلى جرف السيارات والمخلفات في أنحاء المدينة.

استجابةً للأوضاع الطارئة، أغلقت السلطات المحلية المدارس وفرضت قيودًا صارمة على حركة المرور، حيث تم السماح فقط لسيارات الطوارئ باستخدام الطرق المغمورة بالمياه.

في الوقت نفسه، حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من استمرار التقلبات الجوية السلبية في الأيام القادمة، مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة، خاصة في جزر بحر إيجه ومنطقة سيكلاديز.

كما أصدرت السلطات تحذيرًا أحمر للسكان، مطالبةً إياهم بالبقاء في منازلهم وعدم السفر حتى صباح الثلاثاء حفاظًا على سلامتهم.

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اليونان فيضانات الأمطار مدينة ناوسا
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