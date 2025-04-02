فيديو.. فيضانات مدمرة تجتاح باروس اليونانية وتحذيرات للمواطنين: ابقوا بالمنازل

(وكالات)

شهدت جزيرة باروس اليونانية، فيضانات مدمرة نتيجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة، حيث غمرت المياه شوارع مدينة ناوسا، مما أدى إلى جرف السيارات والمخلفات في أنحاء المدينة.

Raging floods are sweeping through the Greek island of Paros, turning its serene landscapes into a watery chaos! 🌊😱 pic.twitter.com/6fn30CV3vG — 24/7WeatherPhenomenaObserver (@24weather24) April 1, 2025

استجابةً للأوضاع الطارئة، أغلقت السلطات المحلية المدارس وفرضت قيودًا صارمة على حركة المرور، حيث تم السماح فقط لسيارات الطوارئ باستخدام الطرق المغمورة بالمياه.

#BREAKING #Greece Naousa, a popular holiday town on the Greek island of Paros in the Cyclades, has been overwhelmed by severe floods triggered by torrential rains. pic.twitter.com/2Brfjcnh9K — The National Independent (@NationalIndNews) March 31, 2025

في الوقت نفسه، حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من استمرار التقلبات الجوية السلبية في الأيام القادمة، مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة، خاصة في جزر بحر إيجه ومنطقة سيكلاديز.

كما أصدرت السلطات تحذيرًا أحمر للسكان، مطالبةً إياهم بالبقاء في منازلهم وعدم السفر حتى صباح الثلاثاء حفاظًا على سلامتهم.