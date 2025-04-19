مظاهرات حاشدة في مدن أوروبية تطالب بوقف الحرب على غزة (صور+فيديو)

مظاهرات حاشدة في مدن أوروبية تطالب بوقف الحرب على

وكالات

شهدت مدن أوروبية عدة، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، ونددت بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.





ونظمت المظاهرات في كل من العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ومدينة سخيدام بهولندا وميلانو بإيطاليا.

Hundreds of protesters marched today in Paris in solidarity with the Palestinian people amid the ongoing US-funded bloodbath in Gaza. pic.twitter.com/0HbM4OLd78 — Quds News Network (@QudsNen) April 19, 2025

كما شهدت العاصمة الألمانية برلين، مظاهرات جماهيرية حاشدة دعت إليها "اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة"، بمشاركة آلاف النشطاء والمؤيدين للقضية الفلسطينية، وجاءت المظاهرات تنديدًا بقرار الحكومة الألمانية الأخير بفرض قيود على سفر النشطاء الأوروبيين والفلسطينيين المؤيدين للقضية الفلسطينية، ورفضًا لحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة.

وبدأت المظاهرة في إحدى الساحات المركزية في برلين، ثم توافد المشاركون من مختلف أحياء برلين والمدن الألمانية المجاورة، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منددين بسياسات التهجير القسري والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.

كما طالب المتظاهرون الألمان بالإفراج الفوري وبدون شروط عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وشاركت مجموعات حقوقية ومنظمات داعمة لحقوق الإنسان في المظاهرات بشكل بارز.

وفي 16 أبريل الجاري، تظاهر مئات الأشخاص في مدينتي باريس ومرسيليا في فرنسا، بدعوة من جمعيات ومنظمات صحفية للاحتجاج على استشهاد عشرات الصحفيين في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذين بلغ عددهم قرابة 200 صحفي منذ في أكتوبر 2023.



