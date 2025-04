مظاهرات حاشدة في مدن أوروبية تطالب بوقف الحرب على غزة (صور+فيديو)

وكالات

شهدت مدن أوروبية عدة، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، ونددت بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.





ونظمت المظاهرات في كل من العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ومدينة سخيدام بهولندا وميلانو بإيطاليا.

Hundreds of protesters marched today in Paris in solidarity with the Palestinian people amid the ongoing US-funded bloodbath in Gaza. pic.twitter.com/0HbM4OLd78