برلمان ألمانيا: انتخاب ميرتس لمنصب المستشار سيتم في 6 مايو

برلين- (د ب أ)

أعلن البرلمان الألماني اليوم الاثنين أن انتخاب زعيم الاتحاد المسيحي فريدريش ميرتس لمنصب المستشار الألماني سيتم يوم السادس من مايو المقبل شريطة موافقة الاتحاد المسيحي (الذي يضم حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي على اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد.

بذلك، ستتم عملية انتخاب ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا بعد مرور شهرين ونصف الشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها البلاد في الثالث والعشرين من فبراير الماضي.

وقال البرلمان إن رئيسته يوليا كلوكنر تقوم بالتحضير لهذا الموعد.

وكان مجلس قيادة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري وافق بالفعل على اتفاق الائتلاف، بينما من المقرر أن يبت الحزب المسيحي الديمقراطي في الاتفاق خلال مؤتمر مصغر سيتم عقده يوم 28 من الشهر الجاري.

أما أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فسيصوتون على الوثيقة التي تتكون من 144 صفحة بدءًا من غد الثلاثاء وحتى 29 من أبريل الجاري.

ولإقرار اتفاق الائتلاف، لا يُشترط فقط الحصول على الأغلبية، بل يجب أيضًا أن يشارك ما لا يقل عن 20% من أعضاء الحزب في التصويت، والذي سيتم بشكل رقمي بحت.