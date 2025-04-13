نتائج أولية: زعيم الانقلاب في الجابون يُنتخب رئيسًا للبلاد بـ90% من الأصوات

ليبرفيل (الجابون) - (أب)

أفادت نتائج أولية أعلنتها وزارة الداخلية في الجابون بانتخاب الجنرال برايس كلوتير أوليجي نجيما، الرئيس المؤقت للجابون الذي قام بانقلاب في عام 2023 أنهى حكم عائلة سياسية استمر عقودا، رئيسا للبلاد.

وقال وزير الداخلية، هيرمان إيمونجو، لدى إعلانه النتائج الأولية، إن نجيما، البالغ من العمر 50 عاما، حقق فوزا كاسحا بحصوله على نسبة 95.35% من أصوات الناخبين، متغلبا على سبعة مرشحين آخرين، منهم رئيس الوزراء السابق آلان كلود بيلي باي نزي.

وينتظر الناخبون في الجابون، اليوم الأحد، نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، وهي الانتخابات التي يأمل القادة العسكريون الذين تولوا الحكم بعد انقلاب عام 2023 أن تُضفي شرعية على سيطرتهم على السلطة.

ويبدو أن الرئيس الانتقالي، الجنرال برايس كلوتير أوليجي نجيما، الذي قاد الانقلاب، في طريقه للفوز بالانتخابات، التي جرت أمس السبت، بفارق كبير، وفقا لما أشار إليه محللون.

وذكر مراقبون أن نجيما كان لديه ممثلون في الغالبية العظمى من مراكز الاقتراع التي تجاوز عددها 3000 مركز حيث جرت الانتخابات، وهو ما يعد مؤشرا على مدى انتشار حملته الانتخابية.

كما رأى مراقبون محليون أيضا أن سير العملية الانتخابية كان مرضيا في معظم مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرئيس الانتقالي حصل على الغالبية العظمى من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن في العدد المحدود من مراكز الاقتراع التي أعلنت نتائجها.