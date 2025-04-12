عمدة سيئول يعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية



وكالات

أعلن عمدة سيئول أوه سي هون، اليوم السبت، خلال كلمة ألقاها في مقر حزب قوة الشعب المحافظ في غرب العاصمة، أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو المقبل.

ودعا سي هون الحزب والمرشحين الرئاسيين إلى التركيز على النمو ودعم "الضعفاء" في الانتخابات المقبلة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال خلال مؤتمر طارئ في مقر الحزب في منطقة ييودو غرب سيئول: "لست مرشحا للرئاسة، هدفي هو تصحيح الأمور غير الطبيعية"، مؤكدا استمراره في منصبه الحالي، مشبها موقفه بـ"الجندي الملتزم بواجبه الوطني".

وأضاف: "لا أحد في حزبنا يمكنه أن يكون بمنأى عن مسؤولية فشل إدارة يون سوك يول، وبالطبع، الالتزام بموقف معين هو فضيلة مهمة لأي سياسي، لكن يجب أيضا أن تكون لديك الشجاعة للتوقف عندما يتطلب الأمر ذلك".

وكان من المتوقع في وقت سابق أن يعلن أوه ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي تمت الدعوة إليها عقب عزل الرئيس السابق يون سوك يول بسبب محاولته لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

في وقت سابق، أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، بعد 111 يوما من تقديم البرلمان لمقترح عزل رئيس الدولة و38 يوما من انتهاء جلسات المحكمة، بالإجماع قرارا بعزل رئيس البلاد يون سوك يول، بأغلبية ثمانية أصوات لصالح القرار.

ودخل الحكم، الذي تلاه القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ-بيه وتم بثه مباشرة على الهواء، حيز التنفيذ بشكل فوري، ما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلف ليون خلال 60 يوما.